В полиции заявили, что прилагают усилия для противодействия сбытчикам янтаря

Усилия полиции направлены на противодействие сбытчикам янтаря.

Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, сегодня, 30 марта, во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Троян проинформировал членов комитета о ситуации, сложившейся с незаконной добычей янтаря в нескольких регионах страны.

Первый заместитель главы Нацполиции отметил, что сейчас правоохранители отрабатывают информацию в отношении лиц, которые сбывают незаконно добытый янтарь.

«Уже действительно установлено много людей. Я вас прошу, как законодателей, поднять этот вопрос на государственном уровне и установить законы, ведь только тогда мы сможем действовать жестче и бороться с незаконной добычей янтаря», - подчеркнул Троян.

По его словам, сейчас задействованы все силовые структуры и спецслужбы, которые могут повлиять на решение проблемы. За полтора года было объявлено о подозрении более чем тремстам фигурантам дел о незаконной добыче янтаря. Эти дела направлены в суд.

«Большинство из них - это местные жители, но есть люди более важные, то есть те, которые «курируют» этот вопрос», - отметил Троян, добавив, что на разоблачение этих лиц направлены все усилия Нацполиции.

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Он также призвал членов комитета присоединиться к урегулированию проблемы относительно добычи янтаря на законотворческом уровне.

Как известно, что полиция перекрыла канал поставки янтаря за границу. К «схемам» по скупке и продаже камней были привлечены более полутора сотен человек, среди которых - иностранцы. На складах изъято более 200 кг янтаря, подготовленного к отправке.