Полиция перекрыла масштабный канал вывоза янтаря в Китай

Как сообщили УНИАН в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно с СБУ и работниками прокуратуры выявили схему скупки незаконно добытого янтаря на территории Житомирской и Ривненской областей. В этой схеме были задействованы жители Киева и Житомира, а также граждане Молдовы и Китая.

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Организаторы незаконного бизнеса создали сеть скупщиков янтаря, которая насчитывала более 150 человек. Они ездили по местам незаконной добычи камней. Деньги на покупку янтаря предоставлял житель столицы, который и был организатором этой схемы. Приобретенные камни хранились на складах на территории Житомирской области и Киева. Позже из аэропорта Одессы его отправляли в Китай.

29 марта во время санкционированных обысков на складах правоохранители изъяли более 200 кг камня, подготовленного к отправке в Китай.

Еще в середине декабря 2015 года по материалам, которые собрали оперативники департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи ГПУ открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса ("нарушение правил охраны или использования недр"). За совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Продолжается расследование. Решается вопрос о задержании организатора канала и в отношении него избрания меры пресечения.