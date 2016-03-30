Погода на сегодня: среда будет теплой и дождливой
09:55, 30 марта 2016Общество
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В Киеве днем воздух прогреется до +13, прогнозируют дождь.
Погода 30 марта / УНИАН
Сегодня, 30 марта, в большинстве регионов Украины ожидается небольшое потепление и дожди. Без осадков будет только в восточных областях и в Крыму. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
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На западе страны синоптики обещают +11..+14, а на Закарпатье и Буковине - до +15..+16.
Северные и центральные регионы могут рассчитывать на +11..+13 градусов.
Восток страны: днем +11..+14.
В Украину уже идут первые грозы
В южных областях и Крыму днем столбик термометра поднимется до +11..+15. В Херсонской области прогнозируют сухую погоду без осадков.
Погода 30 марта / Гидрометцентр
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