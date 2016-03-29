Дефицит вакцин в Украине может растянуться на несколько лет

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Теперь с рынка исчезает самая популярная комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша. Ее производитель объявил об ограничении поставок до конца года.

Нет проблем лишь с одной, уже запрещенной в мире тривалентной вакциной от полиомиелита. Но и ее уже в следующем месяце должны глобально изъять.

Иммунологи говорят, что даже в лучших столичных больницах препаратов от кори, краснухи и паротита максимум хватит до июня.

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До недавнего времени вакцины против нескольких болезней можно было купить в частных клиниках, но из-за ограничения поставок теперь и там дефицит. И это имеет логическое объяснение, потому что британский производитель столкнулся с повышением запросов в мире и отсутствием в Украине долгосрочных контрактов.

"Все зависит от того, были ли долговременные контракты. Перебои продлятся от года до двух – это государственные закупки. Частный сектор будет ждать минимум полгода", - рассказал представитель GSK.

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В Минздраве уверяют, что дефицитным вакцинам уже ищут замену и даже перевели деньги иностранным закупщикам. Правда, не учли важного момента – большинство препаратов в Украине не зарегистрированы.

Им нужно пройти процедуру регистрации. Это несколько месяцев. В профильном ведомстве обещают исправить ситуацию максимально быстро. И завезти первые вакцины уже до конца месяца.