МИД требует от РФ допустить к Савченко украинских врачей

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с существенным ухудшением состояния здоровья Савченко в результате продолжения российской стороной ее противоправного удержания.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением удержания незаконно осужденной российскими властями гражданки Украины Надежды Савченко, что обусловило значительное ухудшение состояния ее здоровья и представляет опасность жизни", - отмечается в заявлении МИД.

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В частности, украинские дипломаты заявили, что возмущение вызывает безосновательный отказ российской стороны в разрешении на посещение Савченко квалифицированными украинскими врачами, что свидетельствует о попытке российских властей скрыть реальное состояние ее здоровья и ввести в заблуждение мировое сообщество относительно удовлетворительного самочувствия.

"В очередной раз заявляем, что при существующих условиях содержания незаконно осужденной Надежды Савченко ответственность за состояние здоровья и ее жизнь несет российская сторона", - подчеркнули в МИД.

МИД обращается к российской стороне безотлагательно предоставить разрешение на посещение Савченко украинскими медиками и немедленно освободить ее, как это предусмотрено Минскими договоренностями, подписантом которых является также Российская Федерация.

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"Призываем международное сообщество продолжить давление на Российскую Федерацию для сохранения жизни незаконно осужденной гражданки Украины Надежды Савченко и возвращения ее на Родину", - заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

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Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, и затем принудительно переправили в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.