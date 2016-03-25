В Одессу доставили 12 бойцов, раненных в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. По его словам, пятеро бойцов – в тяжелом состоянии.

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«У ребят тяжелые политравмы, есть повреждения глаз», - написал Танцюра. Значительная часть доставленных бойцов получила ранения в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области.

В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона. Три человека сразу помещены в реанимационное отделение.