На лечении в учреждениях Минобороны находятся 207 участников АТО

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны полковник Виктория Кушнир.

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"На сегодняшний день на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны находится 199 военнослужащих Вооруженных сил и 8 военнослужащих других воинских формирований, раненных в ходе АТО", - проинформировала она.

При этом пресс-секретарь отметила, что 40 военнослужащих продолжают проходить лечение за границей и еще 131 участник АТО проходит реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

За время проведения АТО в медицинских учреждениях Минобороны прошли курс лечения 4 788 военнослужащих ВСУ.