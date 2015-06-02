На лечении в учреждениях Минобороны находятся 207 участников АТО

10:27, 02 июня 2015
Общество
167 0

В военно-лечебных учреждениях Минобороны лечение и реабилитацию проходят 207 бойцов, которые были ранены во время АТО.

Фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны полковник Виктория Кушнир.

Читайте такжеНа лечении находятся более 160 раненных во время АТО военных - Минобороны

"На сегодняшний день на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны находится 199 военнослужащих Вооруженных сил и 8 военнослужащих других воинских формирований, раненных в ходе АТО", - проинформировала она.

При этом пресс-секретарь отметила, что 40 военнослужащих продолжают проходить лечение за границей и еще 131 участник АТО проходит реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

За время проведения АТО в медицинских учреждениях Минобороны прошли курс лечения 4 788 военнослужащих ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter