Синоптики снова обещают украинцам теплые выходные: температура достигнет +12 градусов

26-27 марта в Украине весна усилит свое влияние, ожидается постепенное повышение температуры воздуха. В дневные часы ожидается 3-8 градусов тепла, на северо-востоке 0-5 тепла, на крайнем западе и в южной части потепление достигнет местами 10-12 градусов. Ночью она составит от 2 тепла до 4 мороза, на западе до 2-7 градусов мороза, передает Opogode.ua.

Осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории будет сухо, лишь 27.03 на востоке пройдут дожди, а на севере Левобережья возможен мокрый снег.

В западной части будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​3-8 градусов тепла, на Закарпатье до 8-12 градусов тепла.

В северных областях - преимущественно без осадков, лишь местами дождь и мокрый снег ожидаются на Сумщине. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​3-8 градусов тепла.

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В центральной части дождь будет чередоваться с прояснениями. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​4-9 градусов тепла.

В восточных областях 26.03 сухо, 27.03 ожидаются дожди, на Харьковщине с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​4-9 тепла, в Харьковской области ночью 0-3 мороза, днем ​​1-4 градуса тепла.

В южной части - местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 2-5 тепла, днем ​​7-12 градусов тепла.

В Киеве 26-27 марта существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем ​​5-7 градусов тепла.

Ветер в Украине западный, 5-12 м/с.