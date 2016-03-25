В военной прокуратуре озвучили основные версии убийства адвоката Грабовского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Все версии, которые выдвинуло следствие, я о них не буду рассказывать, и они будут отработаны, несмотря на все преграды и все негативные возможные комментарии с любой стороны», - сказал Матиос.

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«Кроме корыстных, бытовых, других версий следствие рассматривает версию специально спланированной операции для того, чтобы не только на показаниях лиц о якобы их принадлежности к спецслужбам одного из них установить реальную картину событий», - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, Матиос ранее сегодня заявил, что тело Грабовского было найдено в брошенном бывшем колхозном саду в 27 км от Жашкова Черкасской области.

«Небольшая группа представителей «Альфы», военной прокуратуры и оперативных сотрудников СБУ выехала, и начиная с 19.00 до 4 утра мы искали место захоронения и место убийства адвоката Грабовского», - заявил он.

«В 4 часа сразу в месте, указанном задержанным (вторым подозреваемым в убийстве адвоката) в лесу, точнее в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от города Жашкова, при раскапывании наткнулись на тело погибшего адвоката Грабовского», - сказал Матиос.

Об исчезновении Грабовского, который жил в гостинице в Одессе, стало известно 10 марта. Грабовский был защитником российского «ГРУшника» Александра Александрова, задержанного на Донбассе в мае 2015 года.

20 марта в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.