Тело Грабовского нашли в заброшенном саду под Жашковым в Черкасской области

Тело погибшего адвоката Юрия Грабовского было найдено в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от города Жашков Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Небольшая группа представителей «Альфы», военной прокуратуры и оперативных сотрудников СБУ выехала … начиная с 19.00 и до 4 утра мы искали место захоронения и место убийства адвоката Грабовского», - заявил он.

«В 4:00 сразу в месте, указанном задержанным (вторым подозреваемым в убийстве адвоката - УНИАН) в лесу, точнее в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от города Жашкова при раскопке наткнулись на тело погибшего адвоката Грабовского», - добавил Матиос.

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Грабовский был защитником российского «ГРУшника» Александра Александрова, задержанного на Донбассе в мае 2015 года.

20 марта в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.

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Сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

Также сегодня Матиос заявил, что правоохранители задержали второго подозреваемого в убийстве адвоката Юрия Грабовского, который указал место и обстоятельства преступления.