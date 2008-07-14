Суд закрыл дело о банкротстве Энергоатома

Сегодня Хозяйственный суд г. Киева закрыл дело о банкротстве ГП НАЭК «Энергоатом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГП НАЭК «Энергоатом» со ссылкой на исполнительного директора по юридическим вопросам и экономической безопасности Наталию МУСЕВИЧ.

В сообщении отмечается, что при этом два кредитора – ООО «Энергия МК» (требовало 26 519 326,75 грн.) и ООО ПКФ «Энергоресурс» (811 409,58 грн.) подали в суд заявления об отзыве своих заявлений по делу о банкротстве без подписания каких-либо соглашений об оплате задолженности. С третьим кредитором – ЗАО «Укрспецресурс» (758 192,22 грн.) подписано соглашение о новациях обязательств.

При этом условия прекращения дела о банкротстве, изложенные в ходатайстве НАЭК «Энергоатом», поддержал представитель прокуратуры г. Киева, который присутствовал на заседании.

Напомним, что дело о банкротстве ГП НАЭК «Энергоатом» возбуждено хозяйственным судом г. Киева 03.06.2008 по заявлению кредиторов ЗАО «Укрспецресурс», ООО «Энергия МК» и ООО ПКФ «Энергоресурс», общая сумма задолженности составляет 28 088 928,55 грн. Предыдущее дело о банкротстве компании закрыто в 2007 году путем оплаты кредиторам задолженности в размере почти 90 млн. грн.

ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками установленной мощностью 13888 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.