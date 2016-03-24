Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкционному "списку Савченко"

Об этом говорится в распоряжении правительства «О применении и расширении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к лицам, причастным к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко».

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Отмечается, что в связи с вынесением судебными органами Российской Федерации незаконного обвинительного приговора и осуществлением других противоправных действий в отношении гражданки Украины, народного депутата Украины, члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы Надежды Викторовны Савченко в соответствии с частью первой статьи 5 Закона Украины “О санкциях” одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению ограничительных мер к физическим лицам, которые причастны к указанным противоправным действиям.

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Кроме того, МИД поручается после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.