Великобритания призвала РФ вернуть Крым Украине

Об этом говорится в заявлении Хеммонда по поводу второй годовщины подписания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа о противоправной аннексии Крыма.

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Глава МИД Великобритании осудил нарушение Россией международного права и призвал Россию прекратить свои незаконные действия и вернуть Крым Украине.

"В этот день два года назад Россия попыталась узаконить свою незаконную оккупацию Крыма с помощью одностороннего "договора" для "поглощения" полуострова. Но на самом деле произошел банальный захват чужих земель", - подчеркнул британский министр.

Хэммонд напомнил, что менее чем за неделю до того Кремль провел в Крыму нелегитимным "референдум".

"Так называемый "референдум" стал пародией на демократию, наскоро организованный всего за две недели, под присмотром российских военных и без независимых международных наблюдателей. Этот "референдум" был запланирован как повод для дальнейшей аннексии Крыма – первого за десятилетие силового изменения границ в Европе", - подчеркнул Хэммонд.

Как отметил Хэммонд, "противоправно аннексировав украинскую землю, нарушив территориальную целостность Украины и дестабилизировав восточную Украину, Россия нарушила международное право и бросила вызов мировому порядку, основанному на правилах".

"Такие действия являются абсолютно неприемлемыми. Именно поэтому мы противодействуем этому опасному поведению и отвечаем на этот вызов, в частности продолжая наши санкции против России", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.

"Наша позиция четкая – мы не признаем и не будем признавать незаконный захват Россией Крыма", - подчеркнул министр.

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В этой связи он отметил, что Великобритания не забудет "жертв российской агрессии и нарушения Россией прав человека, в частности, в отношении этнических меньшинств, особенно крымскотатарской общины, которая продолжает страдать от действий России. Недавнее решение российских властей причислить парламент крымских татар в перечень экстремистских организаций вызывает серьезные предостережения. Все обвинения в нарушении прав человека, включительно с произвольными арестами, ограничениями свободы слова, религии или права на собрания, должны быть расследовании в полном объеме".

"Незаконная аннексия Крыма была актом агрессии, перед лицом которой мы должны сохранять единство и защитить наши ценности. Я призываю Россию прекратить свою оккупацию и вернуть Крым Украине", - заявил Хэммонд.