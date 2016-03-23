Порошенко в Харькове лично испытал новый БТР (фото, видео)

БТР-4 изготовленный специалистами ХКБМ им. А. Морозова.

"Эти красавцы-БТРы очень ждут в войсках", - подчеркнул сам Порошенко в Twitter и опубликовал видео.

В свою очередь в IT-секторе Харькова на странице в Twitter передали слова Порошенко, для которого "управлять БТР-4 легче, чем Волгой".

Прзидент и БТР: Порошенко отметил, что управлять БТР-4 легче, чем Волгой :) pic.twitter.com/h11qBjyM7l — IT Sector Харьков (@itsector) March 23, 2016

Ранее сегодня госконцерн "Укроборонпром" передал военным в зону АТО партию модернизированных по стандартам НАТО бронетранспортеров БТР-4, и минометов калибра 120-мм "Молот".