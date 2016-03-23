Порошенко в Харькове лично испытал новый БТР (фото, видео)
19:21, 23 марта 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с коллективом Харьковского конструкторского бюро и военными лично испытал БТР-4.
БТР-4 изготовленный специалистами ХКБМ им. А. Морозова.
"Эти красавцы-БТРы очень ждут в войсках", - подчеркнул сам Порошенко в Twitter и опубликовал видео.
В свою очередь в IT-секторе Харькова на странице в Twitter передали слова Порошенко, для которого "управлять БТР-4 легче, чем Волгой".
Прзидент и БТР: Порошенко отметил, что управлять БТР-4 легче, чем Волгой :) pic.twitter.com/h11qBjyM7l— IT Sector Харьков (@itsector) March 23, 2016
Ранее сегодня госконцерн "Укроборонпром" передал военным в зону АТО партию модернизированных по стандартам НАТО бронетранспортеров БТР-4, и минометов калибра 120-мм "Молот".
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