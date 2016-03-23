"Укроборонпром" передал военным в зону АТО партию БТР-4 и минометов "Молот"

Передача оружия прошла при участии президента Петра Порошенко и гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова на территории Харьковского конструкторского бюро им. Морозова.

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По данным концерна, БТР-4 оснащены немецкими двигателями Deutz и модернизированы по стандартам НАТО. Кроме того, концерн также передал украинским военным партию крупнокалиберных минометов М120 "Молот" производства киевского завода "Маяк".

Как отметил в ходе мероприятия президент Порошенко, в этом году на закупку современного вооружения выделено 11 млрд грн.

"Я уверен, что те усилия, которые приложили Минобороны, Генштаб, "Укроборонпром", правительство, приведут в 2016 году к стремительному повышению обороноспособности страны. 11 млрд грн запланировано в этом году для закупки современного вооружения", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" передал украинским военным партию модернизированных снайперских винтовок повышенной точности.