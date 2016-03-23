Российский неонацист об участии в войне на Донбассе : Это чистая замануха, организованная спецслужбами

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал российский националист Антон Раевский, воевавший на стороне боевиков на Донбассе.

Известность Антона Раевского не в последнюю очередь связана с тем, что он не скрывает своих неонацистских взглядов. На его левом плече большая татуировка с портретом Гитлера, на груди - орел со свастикой. Он был членом многих праворадикальных организаций - РНЕ Баркашова, "Черная Сотня", НСИ Боброва-Шульца. Раевский говорит, что теперь считает себя не национал-социалистом, а православным монархистом. Но, добавляет он, "если меня назовут фашистом, я нисколько не обижусь".

Раевский объяснил свой выбор идти воевать на Донбасс религиозными расхождениями (он православный, а украинцы - униаты) и тем, что украинские националисты - антиимперцы, а он - имперец.

​"Я пересмотрел свои взгляды по отношению к этой войне на юго-востоке Украины (все-таки, как ни крути, это территория юго-востока Украины)", - заявил боевик.

Читайте такжеВ Лисичанске экс-боевика приговорили к 1 году тюрьмы, учтя "чистосердечное раскаяние" и больную бабушку

По словам Раевского, "заворуха" в Славянске была приманкой для русских патриотов правого толка, чтобы привлечь их в свои ряды - заманить на юго-восток Украины.

"Это была чистая замануха, организованная спецслужбами", - подчеркнул боевик.

Кроме того, Раевский уверен, что команды и оружие шли из Москвы Стрелкову.

"Возможно, часть оружия, техники перехватывал Ходаковский в свой батальон "Восток", но все равно часть оружия приходила. Допустим, система ПЗРК, чем были вертолеты сбиты. Я не уверен, что вертолеты сбивали автоматами с пулеметами, мне в это слабо верится. Было там, конечно, оружие. В частности, были российские военные советники", - отметил он.

Раевский также рассказал, что был ошеломлен тем, что увидел в "армии ЛНР", когда вернулся на Донбасс в звании командира мотострелкового взвода боевиков.

Читайте такжеНа Донетчине СБУ задержала боевика "казачьей" группировки террористов (видео)

"Это повальное пьянство не только в тылу, но и на позициях, на передовых, когда украинская регулярная армия на линии фронта в километре от нас стоит, мы их прекрасно видим что в бинокль, что в прицелы, они нас так же видят, при всем при этом повальное пьянство. Могут напиться на передовой, могут покинуть пост и пойти в ближайшее отделение за самогонкой, обменять на тушенку, купить самогонку. Курили травку, так называемый "план". Это массовые явления не только у рядового сержантского состава, но и у офицеров," - отметил боевик.