В Одессе начинаются маневры "Си Бриз - 2008"

Сегодня, 14 июля, в Одессе состоится церемония открытия двусторонних украинско-американских военно-морских учений с приглашением других стран “Си Бриз - 2008”.

Как сообщает Управление пресс-службы Министерства обороны, главной целью нынешних маневров “Си Бриз-2008”, которые будут проходить в Одесской и Николаевской областях и АР Крым, является отработка по стандартам НАТО действий многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения миротворческой операции.

Руководство учений “Си Бриз - 2008” будут осуществлять: с украинской стороны - первый заместитель командующего Военно-морских Сил ВС Украины вице-адмирал Виктор МАКСИМОВ, с американской – контр-адмирал ВМС США Джон МУР.

В учениях примут участие военнослужащие из 17 стран мира. В частности, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Великобритании, Армении, Греции, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Македонии, Румынии, США, Турции, Украины, Франции и ФРГ.

В этом году маневры “Си Бриз-2008”, которые традиционно проводятся в духе программы НАТО “Партнерство ради мира”, будут продолжаться до 28 июля.