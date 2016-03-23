Российский оппозиционер объяснил, почему приговор Савченко противоречит путинским целям

С какой стороны на это дело ни посмотри — оно России невыгодно, говорится на его сайте.

Более того, данное дело прямо противоречит не только долгосрочным интересам страны, но даже и путинским тактическим целям.

Во-первых, рассказывает оппозиционер, даже сторонникам войны с Украиной очевидно, что дело сфабриковано. Во-вторых, продолжает он, с точки зрения пропаганды кейс совсем неудачный. "Можно было бы и поколоритнее найти кого-то на роль "символического бандеровца", так, чтоб надо было 30% истории придумывать, а не 90%. Накладки уж очень очевидны", - считает Навальный.

Кроме того, добавляет российский политик, трюк с вывозом Савченко в Россию с участием сотрудника АП рано или поздно будет использован как юридическое доказательство российского участия в войне.

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Скорее всего, заявил Навальный, мы имеем дело с типичным примером обычного идиотства и упрямства, выдаваемого за несгибаемость.

"Одни ослы решили, что это будет хороший пропагандистский кейс — судить какого-то украинского военного за убийство журналиста. Другие ослы — из СК — сварганили дело, как умеют, так что белые нитки торчат в разные стороны. Третьи ослы хоть и понимали, что время изменилось и дело такое больше не нужно — тем более, что вышло так себе — упрямо доказывали самым высокопоставленным ослам, что все хорошо. Ну и главные ослы в Кремле как обычно решили, что "нельзя поддаваться на давление", - подытожил оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы за якобы убийство российских журналистов. Также суд присудил ей штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.