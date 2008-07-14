В Виннице стартовала акция «Музыка на Париже», которая будет способствовать поддержке творческой молодежи города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении управления по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, до конца лета в каждый выходной на Театральной площади, которую винничане называют «Парижем», будут устраивать концерты молодых исполнителей. Организатором мероприятия является Центр концертных и фестивальных программ.

«Наша цель - выявление творческого сообщества Винницы и «вытягивания» винницких творческих коллективов из подвалов», - прокомментировал соответствующее нововведение директор Центра Олег ЗБАРАЩУК.

Он также отметил, что в других городах, особенно областных центрах Западной Украины, подобные акции уже проводились, но они не имеют постоянной основы, а в Виннице такие концерты устраиваются постоянно. «В Виннице концертные программы будут проходить в теплое время года в выходные с 18 до 21 часа. В этой акции могут принять участие любые коллективы и исполнители. Никаких ограничений - ни в возрастных рамках, ни в языке. Будут приглашаться и творческие коллективы из других городов Украины», - сообщил О.ЗБАРАЩУК.

Для участия в программе коллективам необходимо предоставить в Центр или управление культуры фонограммы для прослушивания. «До участия в программах будут допускаться материалы, которые не имеют аморальных и нецензурных элементов и не пропагандируют употребление алкоголя или наркотиков», - подчеркнула начальник городского управления культуры Ирина ФРЕНКЕЛЬ.