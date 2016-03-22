МИД рекомендует гражданам Украины не ехать в Брюссель

"В связи с совершением 22 марта террористических актов в Брюсселе гражданам Украины рекомендуется воздержаться от поездок в города Брюссель и столичного региона Бельгии до нормализации ситуации. Сейчас в Бельгии объявлен высший уровень террористической угрозы, местные власти провинции Брабант ввели режим реагирования на катастрофу", – говорится в заявлении МИДа.

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Гражданам Украины, которые находятся в Бельгии, МИД советует проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового собрания людей, учитывать рекомендации сил безопасности и местных властей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе произошла серия терактов.В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро. В настоящее время известно о 26 погибших и 136 раненых.