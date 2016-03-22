Российский суд признал Савченко виновной по всем статьям, кроме обстрела мирных жителей

15:12, 22 марта 2016
Общество
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Донецкий суд Ростовской области России признал украинскую летчицу и депутата Надежду Савченко виновной по всем пунктам обвинения.

REUTERS

"Вина Савченко подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, которые не имеют существенных противоречий", - отметил он, передает радио "Свобода". "Верить свидетелям, которые говорят, что Савченко попала в плен до обстрела, оснований нет", - добавил судья.

По мнению суда, алиби украинки, обвиняемой по делу об убийстве российских журналистов, во время судебного процесса доказано не было. У суда "нет никаких сомнений в виновности Савченко по всем пунктам обвинений".

Также суд сообщил, что она будет приговорена к реальному сроку. Срок будет названа после перерыва. При вынесении финальной части приговора Надежда Савченко начала петь "горела шина, горела ...». После чего судья объявил перерыв.

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