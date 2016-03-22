Защита будет подавать аппеляцию на арест Краснова - адвокат
Защита председателя Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова намерена подавать аппеляционную жалобу на арест активиста.
Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Краснова Андрей Мамалыга.
«Мотивировочная часть не была озвучена, ее обещали нам 23 марта. Мы планируем апелляцию на это решение....СБУ в подозрении на госизмену ссылается на данные оперативно-розыскных мер контрразведки», – сказал Андрей Мамалыга.
Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу "азовца" Станислава Краснова. Таким образом он удовлетворил ходатайство прокурора Андрея Сватка об изменении Краснову меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на взятие под стражу до 26 апреля.
Напомним, председателя Гражданского корпуса "Азов-Крым" задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.
Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя сознаться про тайник с оружием.
3 марта суд избрал Краснову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Кроме того, суд обязал Краснова сдать паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также обязал органы прокуратуры провести проверку факта его избиения и направить его в судебно-медицинского эксперта, который задокументирует телесные повреждения.
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В тот же день Краснову предъявили новые подозрения - подготовка терактов, шпионаж и государственная измена.
15 марта следователи СБУ обратились в суд относительно изменения меры пресечения Краснову с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.