В Николаеве полицейский применил оружие во время задержания хулиганов

Как сообщили в управлении патрульной полиции г.Николаева, происшествие случилось в ночь на 18 марта, около 1.00. Во время патрулирования микрорайона Кульбакино в Корабельном районе Николаева правоохранители увидели группу молодых людей, которые нарушали общественный порядок, громко ругаясь.

"Остановившись, правоохранители начали профилактическую беседу с молодежью. Однако те не реагировали на замечания и требования прекратить нарушения. А в добавок еще и начали показывать патрульным неприличные жесты, употребляя нецензурные слова. Поэтому инспекторы приняли решение доставить подстрекателя группы в отдел полиции, о чем ему и сообщили", - сообщает полиция.

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Однако мужчина начал активно сопротивляться задержанию и спровоцировал потасовку с полицейским, его товарищи начали бить патрульных, ударив одного из них в лицо.

"Удар был такой силы, что полицейский потерял сознание. Однако это не остановило агрессивно настроенную молодежь, они продолжали его бить", - сообщили в патрульной полиции.

Напарник пострадавшего предупредил о возможном применении оружия, но и это не остановило группу, поэтому, достав табельное оружие, правоохранитель совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух.

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Правонарушители бросились в разные стороны, одного из нападавших задержали и доставили в отдел полиции.

Предварительно следователями было внесено это происшествие в реестр по ч. 2 ст. 345 УК Украины ( Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа)

Патрульные получили травмы различной степени тяжести, угрозы их жизни нет.