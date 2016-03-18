Сенат Польши призвал Россию освободить Савченко

Об этом сообщает Польское радио.

«Содержание Надежды Савченко в тюрьме - это вопиющее нарушение основных свобод и прав человека, против чего проходят протесты. Сенат присоединяется к этим протестам и призывает власти Российской Федерации немедленно освободить Надежду Савченко», - говорится в заявлении.

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9 марта нижняя палата парламента Польши – Сейм – единогласно приняла резолюцию с требованием освобождения Савченко и выразила глубокую обеспокоенность по поводу состояния ее здоровья.

Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

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Прокуратура требует приговорить его к 23 годам лишения свободы. Суд в российском Донецке решил начать оглашение приговора 21 марта.