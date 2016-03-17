МИД выразил России протест по поводу нападения в Чечне на украинского консула

Об этом говорится в заявлении Министертсва иностранных дел.

«Нападение на лицо, имеющее дипломатический иммунитет, является вопиющим нарушением всех международно-правовых актов и свидетельствует о неготовности российской стороны гарантировать безопасность пребывания на ее территории иностранных дипломатов», - отмечается в заявлении.

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Создаваемые российской властью препятствия родственникам, защитникам и свидетелям, насилие и запугивание всех, кто вслух говорит о политических преследованиях украинцев в России, МИД расценивает как попытку Кремля не допустить объективного освещения судебного фарса в деле Карпюка, Клыха и других украинцев, которые стали политическими заключенными.

МИД требует от российской стороны немедленно принять меры для обеспечения безопасности пребывания и передвижения по территории РФ украинских дипломатов, расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

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