МИД выразил России протест по поводу нападения в Чечне на украинского консула
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с нападением неизвестных лиц на консула Украины в Ростове-на-Дону, который находился в служебной командировке в Грозном для участия в судебном процессе по делу незаконно удерживаемых в России украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха.
Об этом говорится в заявлении Министертсва иностранных дел.
«Нападение на лицо, имеющее дипломатический иммунитет, является вопиющим нарушением всех международно-правовых актов и свидетельствует о неготовности российской стороны гарантировать безопасность пребывания на ее территории иностранных дипломатов», - отмечается в заявлении.
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Создаваемые российской властью препятствия родственникам, защитникам и свидетелям, насилие и запугивание всех, кто вслух говорит о политических преследованиях украинцев в России, МИД расценивает как попытку Кремля не допустить объективного освещения судебного фарса в деле Карпюка, Клыха и других украинцев, которые стали политическими заключенными.
МИД требует от российской стороны немедленно принять меры для обеспечения безопасности пребывания и передвижения по территории РФ украинских дипломатов, расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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