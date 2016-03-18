Могерини призвала Россию немедленно освободить Сенцова и Кольченко
10:37, 18 марта 2016Общество
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Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Россию немедленно освободить незаконно осужденных украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении Могерини по случаю второй годовщины аннексии Крыма и Севастополя Россией.
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«Олег Сенцов и Александр Кольченко, задержанные и осужденные с нарушением международного права, должны быть немедленно освобождены, и им должно быть гарантировано безопасное возвращение в Украину», - подчеркнула Могерини.
Как заявила верховный представитель Евросоюза, «полный, свободный и неограниченный доступ международных организаций по правам человека ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, продолжает оставаться первостепенной задачей».
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