Могерини призвала Россию немедленно освободить Сенцова и Кольченко

Об этом говорится в заявлении Могерини по случаю второй годовщины аннексии Крыма и Севастополя Россией.

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«Олег Сенцов и Александр Кольченко, задержанные и осужденные с нарушением международного права, должны быть немедленно освобождены, и им должно быть гарантировано безопасное возвращение в Украину», - подчеркнула Могерини.

Как заявила верховный представитель Евросоюза, «полный, свободный и неограниченный доступ международных организаций по правам человека ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, продолжает оставаться первостепенной задачей».