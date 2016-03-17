Под Одессой убили экс-депутата облсовета: обстреляли и бросили гранату (видео)
16:30, 17 марта 2016Общество
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В райцентре Беляевка Одесской области сегодня неизвестные злоумышленники застрелили предпринимателя, депутата Одесского областного совета от "Батькивщины" Николая Атаманюка.
Мужчина скончался от пулевого ранения / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, поступила оперативная информация о том, что два вооруженных злоумышленника стреляли в мужчину, а также бросили в него гранату.
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"Нападение произошло на территории местной гостиницы "Пристань". С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле. Мужчина скончался от пулевого ранения. Введен спецплан "Перехват", - отметили в отделе.
В Одесской области объявили план "перехват" из-за убийства Николая Атаманюка
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