Под Одессой убили экс-депутата облсовета: обстреляли и бросили гранату (видео)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, поступила оперативная информация о том, что два вооруженных злоумышленника стреляли в мужчину, а также бросили в него гранату.

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"Нападение произошло на территории местной гостиницы "Пристань". С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле. Мужчина скончался от пулевого ранения. Введен спецплан "Перехват", - отметили в отделе.