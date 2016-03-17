У Путина прокомментировали призыв Обамы освободить Савченко

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность ее освобождения в телефонном разговоре президентов РФ и США в начале этой недели, передает ТАСС.

"Речь идет о судебном процессе", - напомнил он. "Какое-либо вмешательство извне в деятельность наших судов недопустимо и невозможно", - заявил Песков.

"Давать какие-то оценки или говорить что-то до завершения судебного процесса и до вынесения приговора невозможно", - добавил он.

Читайте такжеПорошенко предлагает ЕС ввести санкции против причастных к заключению Савченко Напомним, президент США Барак Обама во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник, 14 марта, заявил, что Россия должна освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко.