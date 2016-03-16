Обама лично призвал Путина освободить Савченко

Об этом заявил пресс-секретарь посольства США в Москве Уилл Стивенс сегодня, 16 марта, передает ТСН ссылаясь на Интерфакс.

"Президент США Барак Обама призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить задержанную летчицу и парламентария Савченко в соответствии с положениями Минских договоренностей о необходимости освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", – отметил американский дипломат.

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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем насильно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить её к 23 годам лишения свободы.