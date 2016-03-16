После продолжительного отпуска Шокин вышел на работу

Эту информацию УНИАН подтвердил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

"Действительно, сегодня Виктор Николаевич Шокин вышел после отпуска на работу и приступил к выполнению своих обязанностей. Он проводит совещания, дает указания, ведь вопросов накопилось много и их надо решать. Находится он в хорошем настроении. Прокуратура - орган серьезный, надо работать", - сказал Куценко.

Как сообщалось, генпрокурор Шокин находился в отпуске с 15 февраля.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

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В Верховной Раде зарегистрирован внесенный проект постановления о предоставлении согласия на увольнение его с должности генпрокурора (№ 4122).

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.

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Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.