Пункт пропуска в Золотом строится несмотря на обстрелы - Тука

Об этом в эфире «5 канала» сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«Что касается полноценного КПВВ – сейчас ведутся работы по развитию КПВВ в Золотом. Я был там и воочию убедился как идут дела – мы отстаем от того графика, который мы обнародовали. Но это не наша вина, потому что время от времени там раздаются провокационные обстрелы с использованием стрелкового оружия и, иногда, с использованием минометов. Работают на этих работах гражданские люди и после каждой такой провокации они отказываются выходить на работу», - заявил Тука.

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Как сообщал УНИАН, предполагается, что через этот КПВВ будут передвигаться исключительно легковые автомобили и пешеходы. Ожидается пропускная способность около 5 тыс. человек и 1 500 транспортных средств в сутки. Одновременно будет работать четыре «окна» для проверки документов. У КПВВ будет оборудована сервисная зона.