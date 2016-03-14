Журналисты выяснили, какие чиновники попали за решетку за огромные взятки (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), сообщает ТСН.ua.

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Первое место в списке занимает глава районной налоговой инспекции в Черновицкой области. Чиновника поймали на взятке в 640 тысяч гривен. Он получил 8,5 года тюрьмы, сообщает "Слово и Дело".

В тройку лидеров-коррупционеров также вошли генерал-лейтенант Государственной пограничной службы, экс-заместитель ГСЧС (349 тыс. грн, 10 лет тюрьмы с конфискацией) и адвокат из Одессы (280 тыс. грн, 4,5 года тюрьмы).