В сети опубликовали видео попытки прокурора ГПУ купить должность в НАБУ за $10 тысяч

Видео было опубликовано на канале YouTube.

"Сумма в 10 тыс. долларов США предлагалась за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов бюро", - говорится в сообщении НАБУ.

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В частности, на видео показаны моменты двух встреч. Во время первой встречи прокурор рассуждает о том, какая должность бы ему подходила, на второй встрече обсуждается уже непосредственно взятка.

Как сообщал УНИАН, прокурор ГПУ предлагал неправомерную выгоду в 10 тыс. долларов (около 270 тыс. грн) членам конкурсной комиссии за положительное решение вопроса насчет трудоустройства на руководящую должность в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали прокурора. Задержание стало возможным благодаря активному участию членов «Автомайдана», представители которого входят в состав Совета общественного контроля при НАБУ.