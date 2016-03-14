На Донетчине задержали боевика "ДНР" по прозвищу "Президент" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, местный житель присоединился к террористам в июле 2014 года и принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений.

В одном из боев он получил ранение и был госпитализирован в Горловскую городскую больницу.

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После лечения, испугавшись за собственную жизнь, боевик отказался от дальнейшего сотрудничества с террористами и вернулся домой, где скрывался от правоохранителей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.