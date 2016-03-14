Митрополит Антоний рассказал о цели Великого поста

Великий пост, в который сегодня вступают православные христиане – это время серьезной и интенсивной работы над собой, рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви Московского патриархата митрополит Антоний, сообщает Центр информации УПЦ МП.

«Это удивительный период нашей жизни, когда нам нужно измениться. Мы называем Великий пост духовной весной. Как после зимней спячки возрождается природа, так и человек призван к тому, чтобы за это короткое время восстать от греховного сна и посвятить свою жизнь борьбе с собственными недостатками», – сказал митрополит.

По его словам, недопустимо превращать пост в одно лишь воздержание от пищи – без молитвы, покаяния и борьбы со своими греховными наклонностями.

«Если вы просто не будете есть, не понимая духовного содержания поста, то можете нанести вред своему здоровью, а пользы от этого не будет никакой», – объяснил архиерей.

«За этот великопостный период нам придётся как бы прожить всю историю человечества, которая пронизана греховными делами, обычаями и устремлениями. Важно помнить: с грехом Бога не встретить. Грех преграждает человеку путь навстречу Богу, воскресшему Господу Иисусу Христу. И поэтому весь Великой пост должен быть пронизан духовным плачем, видением своих недостатков и борьбой со всем, что мешает человеку жить. И тогда, очистив свою душу, мы сможем достойно и радостно встретить Воскресение Христово», – подчеркнул митрополит Антоний.

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, 14 марта у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 1 мая - Воскресения Христова.

Великий пост состоит из Четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы - недели перед Пасхой.

С особой строгостью пост соблюдается в первую и страстную седмицы. В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница - сухоядение (хлеб, фрукты, овощи); вторник, четверг - горячая пища без масла; суббота, воскресенье - пища с растительным маслом.

Великий пост - это время очищения души от страстей и греховных помыслов, время отказа от вредных привычек.

Во время Великого поста верующие стараются избегать всего, что отдаляет человека от Бога, чтобы достойно подготовиться к встрече Воскресения Христова.