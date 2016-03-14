Сегодня у православных и греко-католиков начался Великий пост. Он продлится семь недель до Пасхи, которую в этом году будут праздновать 1 мая.

В первые два дня поста и в Страстную Пятницу рекомендуется воздержаться от еды, а остальное время соблюдать умеренность в еде – не употреблять мяса, яиц и молочных продуктов.

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Для людей преклонного возраста, больных, маленьких детей, беременных и женщин, кормящих матерей, а также путешественников, военных и заключенных пост может быть не таким строгим.

Как правило, ограничения зависят от образа жизни, работы, состояния здоровья.

Богословы подчеркивают, что в Великий пост нужно не столько ограничивать себя в еде, сколько находиться в духовной гармонии. Церковь призывает сосредоточиться на внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.