ГПУ предлагает допросить Януковича в режиме видеоконференции

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода.

«Генеральной прокуратурой Украины стороне защиты Януковича направлено письмо с предложением явиться к любому посольству Украины за границей по месту его пребывания для возможности допроса в режиме видеоконференции или же предоставить объяснения по поводу подозрения через своего защитника в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 95 УПК Украины», – отметили в ГПУ. Как заявили в ведомстве, защита экс-президента на это письмо не ответила.

Кроме того, в ГПУ сообщили, что от адвокатов знают о пребывании Януковича в российском Ростове-на-Дону и направили официальное обращение к властям России с просьбой подтвердить эту информацию и задержать Януковича для дальнейшей выдачи Украине.

«В удовлетворении одного ходатайства отказано в связи с якобы политическими мотивами обращения. Другие ходатайства в настоящее время не рассмотрены, что лишает орган досудебного расследования возможности провести с ним следственные и другие процессуальные действия», – заявляют в прокуратуре.

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В ГПУ напомнили, что Януковичу сообщили о подозрении в нескольких делах, в частности относительно завладением имуществом в особо крупных размерах в «Межигорье», Сухолучье, по фактам злоупотребления служебным положением в отношении «подписания и введения в действие принятых путем фальсификации результатов голосования депутатов Верховной Рады Украины законы от 16.01.2014, направленных на препятствование проведению мирных акций протеста», «по факту создания им преступной организации и совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в результате чего в период января – февраля 2014 года причинена смерть 77 лицам и вызваны огнестрельные ранения свыше 180 лицам».

Кроме того, подозрение Януковичу сообщили в деле о получении им под видом авторского вознаграждения взятки в более 26,5 миллиона гривен и в деле «Укртелекома», добавили в ГПУ.

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«В связи с обжалованием Януковичем в Комиссию по контролю за файлами Интерпола и суда первой инстанции города Лион информации, что касается нарушения им ст. 2 и ст. 3 Конституции Интерпола, Комиссией временно остановлен доступ к информации в учетах Генерального секретариата Интерпола по международному розыску Януковича», – сообщили в прокуратуре, напомнив, что Интерпол объявил Януковича в розыск по ходатайству прокуратуры 12 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, решение Евросоюза о продлении на год санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников вступило в силу в субботу, 5 марта. Как известно, решение продлить санкции было принято 2 марта на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.