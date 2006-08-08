За лето жилье в пригороде Киева подорожало на 9% (анализ рынка)

Жилье на первичном рынке в многоквартирных домах городов-спутников Киева в июле, по сравнению с маем т.г., подорожало на 9,3%. В тоже время, стоимость столичного жилья эконом-класса на первичном рынке с мая по июль увеличилась в среднем на 6%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Строительно-инвестиционной компании «Київ Житло-Інвест» (Киев) со ссылкой на аналитический отдел компании.

По данным пресс-службы, за анализируемый период стоимость однокомнатных квартир увеличилась в среднем на 8,4%, двухкомнатных – на 11,3%, а трехкомнатных – на 8,3%. При этом стоимость 1 кв. м в однокомнатных квартирах увеличилась на 8,2%, в двухкомнатных – на 7,5%, а трехкомнатных - на 8,2%.

На данный момент минимальная стоимость 1 кв. м в городах-спутниках составляет 640 у.е., а средняя цена - 860 у. е. Средняя цена 1 кв. м. нового жилья по Киеву без учета зонирования составляет 1650 у. е за кв. м.

Согласно сообщению, более высокие темпы роста стоимости жилья в пригороде Киева были вызваны, прежде всего, неудовлетворенным высоким спросом на киевское жилье эконом-класса и переориентацией части потенциальных покупателей на новостройки в городах-спутниках. «Также не стоит забывать о значительной разнице в цене на новое жилье между пригородом и столицей», - говорится в сообщении.

Помимо этого, аналитики отмечают как фактор, побуждающий развитие строительства в городах-спутниках, неопределенность в стратегических вопросах развития строительной отрасли в Киеве.

Ведущий аналитик СИК «Київ Житло-Інвест» Алла КУЦЕНКО отметила, что за последние три месяца киевской власти так и не удалось решить наиболее важные вопросы, касающиеся создания по-настоящему прозрачного рынка недвижимости. «Вместе с тем, ряд противоречивых заявлений руководителей города могут поставить под вопрос будущее строительной отрасли в Киеве», - считает она.

По ее мнению, многие участники киевского рынка склонны рассматривать сложившуюся ситуацию в столице, как неблагоприятную, поэтому вынуждены искать новые возможности для своего развития. «На данный момент одним из таких направлений является именно строительство в городах-спутниках», - сказала эксперт.

В пресс-службе отметили, что было проанализировано 30 объектов строительства многоквартирных домов 19 компаний-операторов первичного рынка в городах: Борисполь, Бровары, Вишневое, Вышгород, Коцюбинское, Обухов. Планируемый период сдачи строительства 2006 – 2008 гг.

Справка УНИАН. ООО «Строительно-инвестиционная компания «Київ Житло-Інвест» была основана в 2001 году. Основные направления деятельности: проектирование, строительство элитных жилых и офисных комплексов, инвестиции в строительство, управление проектами, эксплуатирование жилья. Общая площадь проектов компании – свыше 140 тыс. кв. м. Основные проекты: жилой комплекс «Введенский», жилищно-офисный комплекс «Ботаник тауэрз», жилой дом «Эмпаир тауэр»,. Количество сотрудников – до 50 чел.