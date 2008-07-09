Киев «щеголяет» в лидерах по инфляции

Картина с победителями и аутсайдерами в соревновании по темпам роста потребительских цен среди регионов Украины в июне хотя и изменилась, но не очень существенно.

Согласно данных Госкомстата, наибольшая инфляция в прошлом месяце зафиксирована в следующих регионах: Полтавской области – 1,9%; Киевской области – 1,8%; городе Киеве – 1,8%; Луганской области – 1,7%; Донецкой области – 1,5%; Хмельницкой области – 1,5%; Ивано-Франковской области – 1,3%; Житомирской области – 1,1%; Львовской области – 1,1%. При этом, инфляция по стране составила в июне 0,8%.

«Лидерами» по инфляции в мае были, напомним, Сумская область (2,5%), город Киев (2,3%), Донецкая область (2,2%), Днепропетровская область (1,9%), Запорожская область (1,9%), Луганская область (1,8%), Одесская область (1,6%). Одинаковые высокие показатели инфляции – по 1,5% - получились в позапрошлом месяце в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях (при майской инфляции в Украине – 1,3%).

Таким образом, опережающими второй месяц подряд темпами - по сравнению со средним показателем в стране - росли потребительские цены в городе Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях.

По информации Госкомстата, дефляция в июне месяце наблюдалась в пяти регионах: Сумской области (индекс потребительских цен – 99,4%); Одесской области (99,6%); Республике Крым (99,8%); Черновицкой области (99,9%); Закарпатской области(99,9%).

В мае же дефляция имела место лишь в двух областях – Черновицкой (99,4%) и Тернопольской (98,9%).

Юрий Глухов для УНИАН