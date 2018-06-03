Ахиллесова пята Тимошенко

Прогноз Секретариата Президента о майской инфляции в 1%, озвученный 4 июня устами Александра Шлапака , оказался не очень точным . На самом деле потребительские цены выросли в Украине в прошлом месяце на 1,3%.

Впрочем, расхождение не слишком велико и важно другое. Инфляция в мае, как и обещало правительство, резко снизилась по сравнению со значениями в прошлые месяцы. Такого относительно невысокого индекса потребительских цен в Украине не было уже девять месяцев – с августа прошлого года, когда он равнялся 100,6%. Также имеет весьма большое значение то обстоятельство, что снижение инфляции наблюдается уже второй месяц подряд – в апреле она составила 3,1%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в марте.

Выше среднего показателя индекса потребительских цен в мае оказалось повышение цен в продовольственной группе потребительской корзины – прирост на 1,9%. Подорожали в прошлом месяце сильнее всего такие продукты питания: хлеб и хлебопродукты – на 3,2%; мясо и мясопродукты – на 3,9%; рыба и рыбопродукты – на 2,8%; фрукты – на 6,2%; картофель – на 8,2%; кондитерские изделия из сахара – на 2,4%; безалкогольные напитки – на 1,9%.

Кстати, Госкомстат предложил в майском отчете своеобразную головоломку. На сайте ведомства пишется, что хлеб и хлебопродукты повысились в цене на 3,2%, а вот все три вида продуктов питания, входящие в эту подгруппу, подорожали меньше: хлеб – на 1,6%; макаронные изделия – на 2,6%; кондитерские изделия из муки – на 1,8%. Разгадка нестыковки кроется, по-видимому, в том, что намного сильнее подорожали те товары из данной сборной позиции, которые в статистическом документе не показаны вообще. Но, что интересно, Госкомстат решил демонстрировать рост цены по кондитерским изделиям из муки, доля которых в потребительской корзине украинцев только 0,45%, однако не сообщает цифры по рису, пшеничной муке и гречневой крупе (они также входят в «хлеб и хлебопродукты»), доля которых выше - 0,51%, 0,53% и 0,6%, соответственно…

Также повысились в мае больше, чем инфляция, цены на некоторые непродовольственные товары и услуги: квартплата – на 2,2%; канализация – на 1,4%; фармацевтическая продукция – на 1,5%; амбулаторные услуги – на 2,0%; автомобильное топливо и масла – на 5,3%; дошкольное и начальное образование – на 1,5%; рестораны и гостиницы – на 2,9%.

Однако довольно обширным оказался в прошлом месяце также список товаров и услуг, цены на которые снизились. Подешевели продукты питания: молоко – на 2,7%; сыр и творог – на 1,4%; яйца – на 13,0%; масло – на 1,1%; подсолнечное масло – на 1,8%; овощи – на 0,1%; сахар – на 2,2%. По непродовольственным товарам и услугам снизились цены на: горячую воду и отопление – на 5,1%; аудиотехнику и фотоаппаратуру – на 0,6%.

Существенно уменьшился в мае не только индекс потребительских цен, но и индекс цен производителей - до 3,7% (в апреле 6,6%).

С учетом майского значения, инфляция за первые пять месяцев 2008 года составила в Украине 14,6%, а годовая (к маю прошлого года) – 31,1%. Но можно смело спрогнозировать, что, начиная с июня, годовая инфляция начнет, наконец-то, снижаться – поскольку в июне 2007 года потребительские цены резко выросли (на 2,2%), а в этом году июньская величина инфляции наверняка окажется меньше.

Вне всякого сомнения, правительство и поддерживающие его политические силы в качестве мощного козыря предъявят общественности и своим оппонентам информацию о столь резком снижении инфляции в мае. И это понятно, ведь высокая инфляция - Ахиллесова пята правительства Тимошенко. Все остальные важнейшие социально-экономические показатели демонстрируют с начала года благоприятную динамику.

Так, индекс объема промышленной продукции составил в январе 2008 года к январю прошлого года 105,7%, а в апреле – 108,3% (за январь-апрель – 108,0%). Рост реального ВВП в январе равнялся 104,9%, в апреле – 106,7% (за январь-апрель – 106,2%).

В январе-мае по данным Государственного казначейства очень сильно увеличились поступления в общий фонд Государственного бюджета – на 52% или 24,2 млрд. грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственной таможенной службой мобилизовано на 90% больше средств, а поступления от Государственной налоговой администрации выросли на 36%.

Значительно повысились с начала года и доходы украинцев. В частности, в январе-апреле текущего года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, номинальные доходы населения возросли на 46,3%. Реальные же доходы, не смотря на высокую инфляцию, также существенно увеличились - на 17,7%.

Рекордные показатели продемонстрированы и по прямым иностранным инвестициям. Их объем составил в первом квартале этого года 3 406,3 млн. долл. США, что в 2,73 раза больше, чем за соответствующий период 2007 года.

Конечно, оппозиция ответит правительству, что майская инфляция в 1,3% - это все равно очень высокий процент, выше она была в последний раз в мае 2000 года – 2,1% (при правительстве Виктора Ющенко). Кроме того, Кабмину непременно заметят, что снижение инфляции в мае носит всего лишь сезонный характер.

Но такие доводы не представляются весьма убедительными. Значительное влияние на столь ощутимое замедление роста потребительских цен оказали, несомненно, также действия правительства и Нацбанка. Любопытным в этом плане будет взгляд на инфляцию в России, где ситуация с ценами, в принципе, близка к украинской. Оказывается, в РФ инфляция в мае текущего года (1,4%) не только обогнала апрельскую (0,6%), но даже превысила соответствующий украинский показатель. Хотя по итогам первых четырех месяцев инфляция в этой стране была примерно в два раза ниже, чем в Украине.

Весьма неплохи и перспективы в этом плане на ближайший период. Усилия Кабмина и НБУ, а также неплохой урожай в Украине в нынешнем году должны привести к дальнейшему снижению индекса потребительских цен в июне и июле. В августе же и сентябре вполне реальна даже дефляция, а в оставшиеся до конца года месяцы – минимальный рост потребительских цен. В таком случае, инфляция в Украине за весь 2008 год может составить порядка 15-16%, что меньше прошлогоднего показателя (16,6%). По словам Шлапака, правительство «будет подавать расчеты макропоказателей на уровне 15,5%».

Однако все эти благие прогнозы могут быть перечеркнуты обострением политического противостояния в стране. В случае, предположим, отставки нынешнего правительства и назначения на осень внеочередных парламентских выборов цены удержать не удастся. Снова усилится психологический инфляционный фактор, а кроме того в обращение будут дополнительно вброшены немалые средства на избирательную кампанию.

Давать сейчас какие-либо прогнозы по инфляции на 2009 год является делом неблагодарным. Если цены на газ для Украины с 1 января действительно вырастут вдвое, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в минувшую пятницу, то это приведет к огромному росту инфляции и вообще экономическому кризису.Если же украинской власти удастся договориться о подорожании газа лишь на 30-40%, как это было в последние годы, ситуация будет не настолько критической.

Нельзя отдельно не сказать о возможной интриге в ближайшие дни, связанной с большими различиями индексов потребительских цен по регионам Украины. Напомним, Юлия Тимошенко ранее заявляла, что может подготовить представления на увольнение губернаторов, в областях которых в мае окажется наибольший уровень инфляции. И, в частности, с ростом цен на мясо птицы премьер-министр назваланаихудшим положение во Львовской, Ровненской, Ивано-Франковской, Донецкой областях и в городе Киеве (рост на 22%), что по ее мнению является «экономическим хамством» .

По данным отечественного статистического ведомства картина с аутсайдерами (по инфляции в целом) среди регионов Украины вышла несколько иная, чем ожидало правительство. «Лидерами» по приросту потребительских цен в прошлом месяце стали: Сумская область (инфляция 2,5%), город Киев (2,3%), Донецкая область (2,2%), Днепропетровская область (1,9%), Запорожская область (1,9%), Луганская область (1,8%), Одесская область (1,6%). Одинаковые высокие показатели инфляции – по 1,5% - получились в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях.

Но есть два региона, в которых в мае имела место даже дефляция: индекс потребительских цен в Черновицкой области равнялся 99,4%, в Тернопольской области – 98,9%.

Поэтому вполне возможно, что на ближайшем заседании правительства премьер-министр озвучит не только положительные и отрицательные оценки по инфляции в разных регионах страны, но и предпримет какие-то конкретные действия в отношении наиболее «нерадивых» губернаторов…

Юрий Глухов