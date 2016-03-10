Макаревич, Жванецкий и Шендерович прокомментировали дело Савченко

Ни один из них не принял официальную позицию кремлевской пропаганды, говорится в сюжете ТСН.

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что уважает Надежду за мужество, однако никакого совета или оценки ситуации, сложившейся в последние дни, давать не берется.

Сатирик Михаил Жванецкий признался, что ждет, как будут развиваться события.

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А писатель Виктор Шендерович заявил, что в этом деле задействованы неадекватные люди. "Мы имеем дело с тяжело неадекватными людьми. Я думаю, что в Кремле решение по Савченко может принимать только Путин. Больше не осталось ни одного человека, который смог бы сказать ему, что он делает роковую для себя ошибку", - сказал Шендерович.