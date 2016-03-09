Сестра Савченко намерена провести акцию под новочеркасским СИЗО

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"С 10 марта в 09.00 утра, я сестра Надежды, Вера Савченко, стану у ворот новочеркасского СИЗО в поддержку своей сестры. Мои требования: 1. допустить к Надежды украинских врачей, которые сегодня с 8:00 ждут разрешения, 2. объявить решение суда как можно быстрее и освободить Надежду", - говорится в сообщении.

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По ее словам, в акции также примут участие мать Савченко - Мария Савченко, друзья и однопартийцы Надежды.

"Просим поддержки у всех кому небезразлична судьба Надежды, у всех кто не хочет мириться с тоталитаризмом и диктатурой, у всех кто сохранил достоинство и самоуважение", - подчеркнула Вера Савченко.

ПРОШУ репост!!! До уваги всієї міжнародної пільноти, ЗМІ та співвітчизників!З 10 березня в 09 00 ранку, я сестра Надії,... Posted by Vira Savchenko on Wednesday, March 9, 2016

Как сообщал УНИАН, российский суд запретил украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко любые встречи до 23 марта этого года. Отмечается, что Савченко не сможет видеться с кем угодно, включительно с мамой и сестрой. Объяснение в российском суде не предоставляют.

Вместе с тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запрет посещения связан с якобы "вызывающим поведением" Савченко в ходе состоявшегося сегодня судебного заседания и ее "оскорбительными высказываниями" в адрес суда.