Керри посетит Кубу в ближайшие две недели

«Я, возможно, поеду туда в ближайшую неделю или две для проведения диалога по правам человека», — сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам.

В своем выступлении он отметил также, что США должны «делать больше» для обеспечения безопасности в Европе, пишет Росбалт.

«Европа сталкивается с серьезными угрозами из-за того, что происходит в регионе», — сказал он, реагируя на слова одного из сенаторов о России. «Я думаю, США должны быть готовы помочь Европе любыми возможными способами», — добавил Керри.

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В частности, он отметил намерение Вашингтона увеличить в четыре раза — до $3,4 млрд — программу оказания помощи европейским союзникам.

В этой связи он подчеркнул «неуклонную поддержку (Вашингтоном) Украины». Госсекретарь также отметил необходимость «полноценной реализации минских соглашений всеми участниками процесса».

На прошлой неделе Белый дом объявил, что президент США Барак Обама посетит Кубу 21—22 мая. Он станет первым за почти 90 лет действующим американским президентом, который побывает на Кубе.