В Лондоне украинцы пикетируют посольство России

Возле посольства России в западном Лондоне проходит акция протеста против заключения Надежды Савченко в рамках глобальной инициативы #FreeSavchenko, сообщает Би-Би-Си.

"Активисты лондонского Євромайдану, по словам корреспондента ВВС Украина, скандируют лозунги на английском "Свободу Савченко!", "Крым - это Украина!", а также время от времени заводят известную песню про Путина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди участников акции - семьи с маленькими детьми, а также - строители, которые пришли под посольство прямо со стройки.

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Украинские активисты планируют такие же акции у британского парламента во вторник и в среду.

Сегодня Европейский союз в заявлении выразил глубокую тревогу по состоянию здоровья Надежды Савченко и призвал Россию немедленно освободить украинскую летчицу.