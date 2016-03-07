"А у вас есть такие офицеры?": В Харькове пикетируют консульство России с требованием освободить Савченко (фоторепортаж)

Консульство РФ в Харькове с требованием освободить заключенную украинскую летчицу Надежду Савченко пикетируют около 50 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались в 17:00 напротив российской дипмиссии.

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Участники пикета держат национальные флаги, портреты Савченко и плакаты с надписями «Украина – это Надежда», «Надежда, ешь», «А в вашей Рашке есть такие офицеры?»

Организаторы акции заявили, что она будет проходить в Харькове ежедневно, по крайней мере, до 9 марта.

В мероприятии принял участие известный писатель Сергей Жадан. По его убеждению, подобными акциями украинцы могут напомнить России и миру о ситуации с незаконно заключенной Савченко.

«Есть большая проблема, сегодня мы должны максимально мобилизоваться. Мы сейчас говорим, что несколько дней – и можем потерять Надежду. Для нас это будет тяжелая потеря», - подчеркнул Жадан.

Участники пикета исполнили перед консульством РФ гимн Украины. С дипломатического учреждения к участникам никто не вышел. Вход в него хороняли почти 20 полицейских и нацгвардейцев.

Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью, с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта прокурор требовал судить Савченко до 23 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ ей в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

Сегодня украинских консулов допустили к Савченко в СИЗО. После ее посещения они заявили, что состояние Надежды ухудшилось. Однако украинских медиков к ней по-прежнему не допускают.