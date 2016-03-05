В ГПУ заявили об объективном решении снять санкции с Богатыревой: не было экономического ущерба

Об этом сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко, передает "Украинская правда".

"Относительно Богатыревой есть уголовное производство по ст.191 УК - "хищение имущества и денежных средств". Речь идет о 6,5 млн гривен, которые были перечислены Минздравом, когда Богатырева его возглавляла в 2012 году, на счета частной компании. В октябре 2014 года, в ходе расследования дела, данным предприятием в добровольном порядке возвращены эти средства на счета МОЗ", - сообщил Куценко.

Читайте такжеЕС опубликовал решение о продлении санкций против Януковича и Ко

Он уточнил, что таким образом фактический имущественный вред, который мог быть причинен действиями Богатыревой, перестал существовать.

"Санкции ЕС имеют экономический характер, и при отсутствии фактического экономического ущерба санкции продлевать не стали, это решение является объективным", - добавил Куценко.

Читайте такжеЕС формализовал решение продлить санкции для Януковича и его соратников

Он добавил, что уголовное производство в отношении Богатыревой в Украине не закрыто.

Читайте такжеПечерский суд разрешил ГПУ заочно расследовать дело Арбузова

"Происходит заочный процесс. И с международного розыска она не снята", - добавил прокурор.

Как известно, решение продлить санкции против Януковича и его команды было принято 2 марта на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.

Из списка тех, кто подпадает под действие ограничительных мер, исключили экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Справка УНИАН. Евросоюз ввел санкции против 18 бывших украинских высокопоставленных лиц 6 марта 2014 года.

5 марта 2015 года санкции были продлены на год для 14 из них, и на полгода - для Елены Лукаш, Сергея Клюева, Дмитрия Табачника и Виктора Януковича-младшего.

5 июня, Янукович-младший, который погиб на Байкале, из списков был исключен. Для Клюева санкции были продлены до 6 октября, и до 6 марта 2016 года - для Лукаш и Табачника.