За выбитый из-под замминистра стул на депутата завели уголовное дело

Следственное управление Днепропетровского городского УМВД возбудило уголовное дело против депутата облсовета и бизнесмена по факту хулиганских действий в отношении заместителя министра, главного государственного инспектора Министерства Украины по охране окружающей природной среды Сергея ТРИГУБЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что противоправные действия в отношении С.ТРИГУБЕНКО совершили депутат Днепропетровского областного совета и генеральный директор одной из строительных компаний (ЦОС не указал фамилии этих лиц).

По данным милиции, 4 июля, во время выполнения С.ТРИГУБЕНКО служебных обязанностей в помещении Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области, вышеупомянутые лица применяли в адрес представителя министерства нецензурные выражения, угрожали физической расправой, выбили из-под него стул. Затем депутат облсовета и директор строительной компании вытолкнули С.ТРИГУБЕНКО из помещения экологической инспекции и скрылись в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.