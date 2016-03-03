УНИАН снимает с решения одну из проблем УНИАН-Поддержки

Среди победителей был человек, который просил помощи в легализации строительства на краю Быковнянского леса.

После детального анализа заявки, общения с заявителем и обработки предоставленных фактов агентство решило отказать в помощи просителю из-за несоответствия заявки ценностям и правилам проекта: фактически, проситель нарушил закон, осуществив самовольное строительство и пытался избежать последствий своих действий.

Попутно команда УНИАН-Поддержки напоминает всем читателям, что агентство помогает людям решать их проблемы, а не обходить закон.

Таким образом, вместо отклоненной проблемы, агентство берет к решению следующую по количеству читательских голосов заявку, а именно Елены Дехтяренко, которая просит помощи в выполнении Украиной решения Европейского суда по правам человека.