ВАСУ отказался удовлетворить иск скандального экс-судьи Киреева к Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сегодняшнего заседания суд рассмотрел дело по иску Киреева к Порошенко, в котором экс-судья просил признать незаконным указ президента, которым Киреев был уволен с должности судьи Печерского суда и лишен судейского статуса.

Читайте такжеПорошенко освободил от должностей четырех судей, среди которых - скандальный Киреев

“Суд рассмотрел дело по иску Киреева к президенту Украины Порошенко о признании незаконным указа президента Украины и принял решение отказать в удовлетворении иска Родиона Киреева о признании незаконным указа президента от 18 января 2016 года об увольнении судей в части его увольнения с должности судьи Печерского районного суда”, - указано в резулятивной части решения.

Адвокат Киреева, который представлял его интересы в суде, Владимир Вак заявил после завершения судебного заседания, что обжалует это решение в Верховном суде Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил Киреева с должности.

Согласно указу, по заключению Высшего совета юстиции, во время рассмотрения уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Киреев в 2011 безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы.

Читайте такжеВ Верховном суде рассказали о "лазейках" в "законе Савченко"

В начале апреля 2014 года Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении Киреева за вынесение неправосудного приговора. Летом 2014 года его объявили в розыск.