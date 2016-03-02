В Дружковке задержали боевика "ДНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, злоумышленник присоединился к террористам в мае 2014 года.

Он с оружием в руках дежурил на блокпостах и патрулировал улицы города.

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Как отмечает СБУ, увидев мародерство и вымогательство со стороны "ополченцев" и российских наемников, разочаровавшись в идеологии "русского мира", он во время наступления украинских войск покинул группировку и вернулся домой.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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